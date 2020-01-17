В 2019 году в реестр недвижимости внесено 17 сведений об особо охраняемых природных территориях Иркутской области

В 2019 году в Единый государственный реестр недвижимости внесено 17 сведений об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), на которых расположены памятники природы регионального значения. Об этом сообщила Кадастровая палата Иркутской области.

Большинство природных объектов, в отношении которых установлены ООПТ расположены на территории Нижнеудинского района. В их числе один из самых красивых водопадов в регионе – Уковский, водные памятники природы – «Гутарские водопады», «Удинские пороги». Также здесь есть памятники геологического и спелеологического характера – «Нижнеудинские пещеры», «Пещера Светлая», «Пещера Спиринская», «Пещера «Зимняя сказка», «Карстовый колодец «Восьмое марта». В этом муниципальном образовании в реестр недвижимости включена ООПТ «Черно-Бирюсинский источник». Вода в этом источнике аналогична по химическому составу углекислым водам месторождений Дарасуна и кисловодского Нарзана.

В Ольхонском районе ООПТ - это «Водопад на реке Заворотницкой», «Водопад на реке Безымянной», «Остров Борокчин». В Шелеховском районе - «Утес «Шаманский», расположенный в поселке Шаманка.

Памятник «Проявление фигурных камней на реке Кастарма» особенно примечательный. Камни пользуются особой популярностью, у местного населения считаются оберегами. «Писаница у Миллионного порога», «Петроглифы у деревни Куртун», «Петроглифы у р. Куртун», представляют собой наскальные изображения, выполненные красной и желтой охрой, имеют историческое значение. «Петроглифы у деревни Куртун» и «Петроглифы у р. Куртун» - наскальные изображения раннего периода железного века. Вопрос о датировке Писаницы у Миллионного порога еще остается открытым.