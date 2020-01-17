Идею назначить Михаила Мишустина премьер-министром поддерживают 18% россиян

Идею назначить Михаила Мишустина премьер-министром поддерживают 18% россиян, 28% против, однако более половины опрошенных пока затрудняются с оценкой его кандидатуры (54%). Об этом сообщает Superjob.

В 2012 году россияне были более категоричны в отношении кандидата на пост председателя правительства. Тогда на должность после 4 лет президентства претендовал Дмитрий Медведев. Его кандидатуру на пост премьер-министра поддерживали 22%, не поддерживали 60%, 18% затруднялись с оценкой.