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Идею назначить Михаила Мишустина премьер-министром поддерживают 18% россиян

17 января 2020

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Идею назначить Михаила Мишустина премьер-министром поддерживают 18% россиян, 28% против, однако более половины опрошенных пока затрудняются с оценкой его кандидатуры (54%). Об этом сообщает Superjob

В 2012 году россияне были более категоричны в отношении кандидата на пост председателя правительства. Тогда на должность после 4 лет президентства претендовал Дмитрий Медведев. Его кандидатуру на пост премьер-министра поддерживали 22%, не поддерживали 60%, 18% затруднялись с оценкой.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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