Новости

В апреле начнется строительство временных дамб в Тулуне и Нижнеудинске

17 января 2020

Начало работ по устройству временных дамб запланировано в Тулуне и Нижнеудинске на апрель 2020 года. Технические решения по устройству разработали в   АО «Институт Гидропроект» и направили в ФАУ «Главгосэкспертиза России» для получения экспертной оценки. Как сообщает правительство Иркутской области, это обсудил врио губернатора Игорь Кобзев с руководителем федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорем Шумаковым, руководителем федерального агентства водных ресурсов Дмитрием Кирилловым и директором департамента Министерства госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Сергеем Хрущевым

По итогам встречи стороны договорились о проведении совместного совещания по этим вопросам в Иркутске в ближайшее время.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Лёд на Байкале станет платным
Лед Байкала–2020: непрозрачный и платный, но не менее притягательный
В новогодние праздники продолжат выдавать разрешения на посещение Байкала
«2020 год будет пилотным». Сотрудники нацпарка будут вести профилактические беседы о правилах нахождения на льду Байкала
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании