В апреле начнется строительство временных дамб в Тулуне и Нижнеудинске

Начало работ по устройству временных дамб запланировано в Тулуне и Нижнеудинске на апрель 2020 года. Технические решения по устройству разработали в АО «Институт Гидропроект» и направили в ФАУ «Главгосэкспертиза России» для получения экспертной оценки. Как сообщает правительство Иркутской области, это обсудил врио губернатора Игорь Кобзев с руководителем федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорем Шумаковым, руководителем федерального агентства водных ресурсов Дмитрием Кирилловым и директором департамента Министерства госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Сергеем Хрущевым.

По итогам встречи стороны договорились о проведении совместного совещания по этим вопросам в Иркутске в ближайшее время.