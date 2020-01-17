Ространснадзор проверит «ИрАэро» после инцидента с SSJ-100 в Домодедово

Ведомство проверит авиакомпанию, а [Управление] в ЦФО - органы организации воздушного движения на предмет соблюдения требований, установленных воздушным законодательством", - сообщили ТАСС в пресс-службе Ространснадзора.

Провести внеплановые проверки было решено после посадки SSJ-100 иркутской авиакомпании "ИрАэро" на строящуюся полосу в аэропорту Домодедово. В четверг самолет SSJ-100 авиакомпании "ИрАэро", следовавший по маршруту Сабетта – Москва, приземлился на недействующую посадочную полосу вблизи Домодедово. Пострадавших нет, посадка прошла в штатном режиме.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что пилот самолета мог перепутать полосу и приземлиться на строящуюся, формально между ними порядка 280 м. При этом видимость была максимальной.