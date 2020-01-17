Виталий Мутко: Отставка федерального правительства не повлияет на ликвидацию летних паводков в Приангарье

Отставка федерального правительства, которое ещё продолжает работу, не влияет на текущую ситуацию с ликвидацией последствий летних паводков в Иркутской области. Как сообщили в областной администрации, об этом сказал обязанности заместитель председателя правительства РФ Виталия Мутко.



- Чрезвычайная ситуация не снята. Президент определил ее как особую, учитывая масштаб наводнения. Нам нужно продолжать работу, реализуя все планы, - сказал Виталий Мутко.



