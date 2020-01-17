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Виталий Мутко: Отставка федерального правительства не повлияет на ликвидацию летних паводков в Приангарье

17 января 2020

Отставка федерального правительства, которое ещё продолжает работу, не влияет на текущую ситуацию с ликвидацией последствий летних паводков в Иркутской области. Как сообщили в областной администрации, об этом сказал обязанности заместитель председателя правительства РФ Виталия Мутко. 



- Чрезвычайная ситуация не снята. Президент определил ее как особую, учитывая масштаб наводнения. Нам нужно продолжать работу, реализуя все планы, - сказал Виталий Мутко.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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