DeviceLock рассказали о самых популярных паролях 2019 года

С 2018 года среди кириллических пин-кодов остались неизменны «пароль», «йцукен» и «любовь». При этом ЦБ и банки отчитываются о том, что активно повышают финансовую грамотность своих клиентов, проводя лекции, мастер-классы и размещая обучающие материалы на сайтах. Сообщают в своем материале Известия.

Самые популярные в мире пароли как в 2018-м, так и в 2019 году, состояли из наиболее простых сочетаний клавиш: 123456 и qwerty, а также их комбинаций (например, 1q2w3e). Кроме того, в топ-10 попали пароли password и 111111.

Такие данные содержатся в ежегодном исследовании компании по кибербезопасности DeviceLock, которое проводилось в третий раз. В него вошли почти 5 млрд уникальных пар логинов и паролей, попавших в открытый доступ из-за массовых утечек персональных данных.

Крупнейшие из них — «сливы» из генеалогического сервиса MyHeritage (180 млн), приложения для фитнеса и учета питания MyFitnessPal (49 млн) и облачного сервиса для создания видео Animoto (40 млн).