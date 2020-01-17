Спрос на покупку готового бизнеса вырос

Согласно данным «Авито», с 2018 года покупатели стали на 4% активнее интересоваться покупкой готового бизнеса. Сообщает РБК со ссылкой на интернет-сервис.

Наиболее популярными оказались: сферы услуг (31%), торговли (23%) и сфера общепита (16%).

Кроме того, в прошлом году существенно увеличилось число желающих продать свой бизнес: количество таких объявлений превысило показатель за 2018 год на 10%. Средняя цена готового бизнеса во всей России составила 3,1 млн руб., что на 6% меньше, чем год назад.

Стоимость самой дорогой сельхозкомпании в прошлом году составила 11 млн руб., производственные фирмы продавались в среднем по 7 млн руб. Строительные компании, которые замыкали тройку лидеров в 2018 году, опустились по цене на 11%: в прошлом году за них в среднем давали чуть более 4,3 млн руб. (9,53 млн руб. в 2018-м).

Сильнее всего (18%) в прошлом году упали в цене интернет-магазины — 521 тыс. руб. против 682 тыс. руб. годом ранее. Компании, занимающиеся общественным питанием и развлечениями, покупали в среднем за 2,5 млн руб. (минус 9 и 3% соответственно по сравнению с 2018-м).

