В Иркутске крещенские купания разрешены только на заливе Якоби

В ночь с 18 на 19 января купание запрещено. Праздничное мероприятие начнется с крестного хода от храма до иордани. Освещение купели проведут в 10.00, она будет работать до 23.30. Как сообщили в городской администрации, в это время можно искупаться и набрать воды. В ночь на 20 января иордань будет засыпана снегом.

В несанкционированных для купания местах – традиционно это берег реки Ангара в районе улицы Полярная и побережье реки Иркут в поселке имени Горького будет патрулирование, установят предупреждающие информационные знаки о запрете.