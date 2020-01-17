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В Иркутске крещенские купания разрешены только на заливе Якоби

17 января 2020

В ночь с 18 на 19 января купание запрещено. Праздничное мероприятие начнется с крестного хода от храма до иордани. Освещение купели проведут в 10.00, она будет работать до 23.30. Как сообщили в городской администрации, в это время можно искупаться и набрать воды. В ночь на 20 января иордань будет засыпана снегом. 

В несанкционированных для купания местах – традиционно это берег реки Ангара в районе улицы Полярная и побережье реки Иркут в поселке имени Горького будет патрулирование, установят предупреждающие информационные знаки о запрете.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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