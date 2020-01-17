В Правобережном округе Иркутска стартовала акция «Новая прописка»

В Иркутске на базе средней школы №50 в микрорайоне Топкинский стартовала акция «Новая прописка». Около ста жителей 36 переименованных улиц в предместье Марата обратились за помощью в оформлении документов. Об этом сообщили в мэрии.

Для удобства жителей организована выдача необходимых документов – приказ об изменении адреса, выписка ЕГРН. Также сотрудник МКУ «Сервисно-регистрационного центра» выполнял прием документов для переоформления прописки.

Второй этап акции пройдет 18 января 2020 года с 9-00 до 13-00, средняя школа №50, микрорайон Топкинский, 42. Дополнительную информацию можно получить по телефону 52-04-11. Переоформить документы должны более тысячи жителей предместья.