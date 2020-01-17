80% призывников из зоны наводнения в Иркутской области воспользовались отсрочкой

Из пострадавших от потопа территорий Иркутской области около 400 человек (80%) воспользовались возможностью перенести срок призыва с осени на весну. У них такое право есть. Призыву подлежали 500 человек. Получается, что около 100 человек отправились на военную службу во время осеннего призыва. Об этом сообщает "Интерфакс-Сибирь".

Всего в осеннюю призывную компанию 2019 года, которая прошла с 1 октября по 31 декабря, в муниципальные призывные комиссии Иркутской области были вызваны более 13 тыс. человек. Из них на военную службу отправились более 2,6 тыс. человек, или 100% установленного региону задания. Из них имеют высшее образование 12% человек, среднее профессиональное - около 40%, среднее общее - 23%, основное общее - около 25%.

От призыва освобождены более 2 тыс. человек. На первом месте в структуре заболеваний, которые послужили основанием для освобождения от службы в армии, - психические расстройства, ими страдают 25% человек. Далее идет гипертоническая болезнь. Причем отмечен рост призывников с этой болезнью - на 4%, до 16%.

- До начала весеннего призыва мы проведем необходимые мероприятия, чтобы разобраться в ситуации, почему у нас значительный рост таких призывников, - сказал начальник регионального центра военно-врачебной экспертизы Олег Козлов.

В целом показатель годности молодых людей к военной службе в осенний призыв 2019 года аналогичен показателю 2018 года - 75,3%.

Получили отсрочку от призыва более 8 тыс. человек, в основном это студенты. На альтернативную гражданскую службу отправились пять человек, всего было получено 17 заявлений на ее прохождение, из них 13 одобрили.

На военную службу по контракту хотели поступить более 700 человек, что на 8% больше, чем в осенний призыв 2018 года. Отправлены в войска более 650 человек.