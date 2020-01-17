Полицейские предотвратили незаконный экспорт пиломатериалов на 50 миллионов рублей

Правоохранители пресекли деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в контрабанде 35 тысяч кубометров древесины. В результате следствия предотвращено незаконное перемещение через таможенную границу Российской Федерации пиломатериалов и круглого леса стоимостью около 50 миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1. УК РФ.

В пресс-службе сказали, что по предварительной информации, организатором противоправной деятельности выступал учредитель и директор профильной организации, проживающий в Зиме. Его соучастниками являлись наемный работник и юрист возглавляемой им фирмы. Еще один активный участник группы был задержан в Забайкальском крае недалеко от государственной границы Российской Федерации.

При обысках по местам проживания подозреваемых, на предприятиях, складах, цехах переработки и отгрузки древесины изъято 20 единиц лесозаготовительной техники стоимостью около 30 миллионов рублей, а также внедорожники премиум-класса. Кроме того, обнаружены банковские карты, компьютеры, деньги в различной иностранной валюте, документы и другие доказательства, имеющие значение для уголовного дела.

По ходатайству следствия, трое подозреваемых решением суда заключены под стражу. Один фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.