В двух водоёмах Иркутской области Роспотребнадзор не рекомендует купаться

В водоемах Иркутской области отобраны и исследованы пробы воды из водоемов в местах, планируемых к использованию для купания. По результатам исследований в двух местах вода из поверхностных водоёмов не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям: река Ангара, с. Олонки, Боханский район, река Оса, с. Майск, Осинский район. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Ведомство не рекомендует проводить обряд купания в этих водоемах, а употребление воды в питьевых целях категорически запрещено. Информация доведена до сведения органов местного самоуправления для принятия мер по запрету использования водоемов.

Все остальные исследованные пробы воды из иорданей соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Вода из иорданей исследовалась не как питьевая, поэтому в целях недопущения возникновения инфекционных заболеваний управление Роспотребнадзора по Иркутской области настоятельно не рекомендует употреблять воду в питьевых целях из водоёмов.

Для проведения религиозного обряда рекомендуется для питьевых целей использовать воду только из источников централизованного водоснабжения, вода из которых исследуется в лабораториях и соответствует гигиеническим нормативам, предъявляемым к питьевой воде.