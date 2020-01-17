Активисты Иркутской области могут стать участниками программы «100 городских проектов»

Агентство стратегических инициатив открыло целевой отбор участников в очный акселератор программы «100 городских лидеров». Подать заявку можно по ссылке https://100gorodov.ru/otbor2020/ до 17 февраля. Экспертиза и отбор проектов пройдут с 18 по 28 февраля 2020 года. Результаты конкурсного отбора станут известны 2 марта. Об этом сообщило правительство Иркутской области.

Проект должен решать конкретную городскую проблему и быть востребованным у жителей города. Кроме того, в приоритете будут проекты, которые не потребуют для реализации существенных финансовых затрат, либо предполагают внебюджетные источники финансирования. Также необходимо предусмотреть различные механизмы активного включения горожан в реализацию проекта.

- Чем больше горожан будут пользоваться результатами проекта, тем выше его значимость. Также мы просим оценить потенциал увеличения масштаба проекта, - отмечают в Центре городских компетенций АСИ.

Проекты, которые станут участниками программы в период с марта по октябрь включительно, получат поддержку ведущих экспертов в области урбанистики и привлечении недостающих компетенций и ресурсов.