Перевозки в дневном экспрессе Иркутск – Улан-Удэ выросли на 13% в 2019 году

За 2019 год скорый поезд №150/149 Иркутск – Улан-Удэ перевез130,3 тыс. пассажиров. Этот показатель на 13,2 % выше прошлогоднего – в 2018 году было перевезено 115,1 тыс. человек. Об этом сообщает ВСЖД.

В купе воспользовались поездкой 20 тыс. человек, билеты в плацкартные вагоны приобрели 36,3 тыс. пассажиров.

По-прежнему наиболее популярными у пассажиров дневного экспресса остаются поездки в вагонах эконом-класса (с местами для сидения). В данной категории вагонов в 2019 году поездки совершили 74 тыс. человек – почти 57% всех пассажиров экспресса. Увеличение пассажиропотока произошло на 9,1 % к прошлому году.

В декабре 2019 года количество пассажиров дневного экспресса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 14,3 %, было перевезено 10,8 тыс. человек. Из них 1,1 тыс. пассажиров приобрели билеты в купейные вагоны, 4,1 тыс. – в плацкартные и 5,6 тыс. – в вагоны с местами для сидения.

Напомним, дневной экспресс Иркутск – Улан-Удэ курсирует ежедневно, сформирован из пяти вагонов. В настоящее время в состав входят один купейный, два плацкартных и два вагона с местами для сидения.

Актуальную информацию о движении поездов можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в Едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-00-00.