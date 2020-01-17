Эксперты опровергли слухи о девальвации рубля

В беседе с RT Доцент кафедры «Регулирования деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб оценил возможности падения российской валюты до 200 рублей за доллар.

По его словам, Центробанк и правительство имеет достаточное количество рычагов для влияния на ситуацию с национальной валютой. Рычаги влияния способны не допускать резких колебаний в сторону ослабления рубля, - добавил эксперт.

Ранее о Lenta.ru писали о возможной девальвации национальной валюты до 200 рублей за доллар.