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Эксперты опровергли слухи о девальвации рубля

17 января 2020

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10 января 2020

В беседе с RT Доцент кафедры «Регулирования деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб оценил возможности падения российской валюты до 200 рублей за доллар.

По его словам, Центробанк и правительство имеет достаточное количество рычагов для влияния на ситуацию с национальной валютой. Рычаги влияния способны не допускать резких колебаний в сторону ослабления рубля, - добавил эксперт.

Ранее о Lenta.ru писали о возможной девальвации национальной валюты до 200 рублей за доллар.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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