Повлияет ли соглашения США и Китая на российский экспорт

Академик РАН Василий Михеев, руководитель научного направления Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН рассказал Российской газете о том, что торговые соглашения двух стран не снимают пошлины с ряда китайских товаров.

Этот нюанс делает российский рынок все еще привлекательным для китайцев.

В соглашении идет речь о взаимных уступках. США отменят повышение пошлин на ряд товаров из Китая - ноутбуки, телефоны, игрушки и т.д. в свою очередь Пекин обязуется закупить у Штатов продукцию на 200 млрд долларов. Конкретные продукты стороны озвучивать не станут, чтобы не повлиять на ситуацию на рынках.

КНР в ближайшие два года должна приобрести американские промышленные товары на 77,7 млрд долларов, энергоносители - на 52,4 млрд, сельхозпродукцию - на 30-40 млрд и услуги на 37,9 млрд.

За время торговой войны Пекин заключил ряд соглашений, чтобы заместить поставки из США. Так, продукты питания стали поступать сюда из Индии, Вьетнама, Индонезии и России. По данным китайской стороны, экспорт товаров и услуг из России в КНР вырос в 2019 году на 3,2%, до 61 млрд долларов.