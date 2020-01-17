Михаил Мишустин стал премьер-министром РФ

За назначение Мишустина проголосовали 383 депутата, против назначения не проголосовал ни один депутат, воздержались - 41. Сразу после голосования Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ. Сообщает Российская газета.

При утверждении кандидатуры на пост председателя правительства впервые с 1996 года ни один депутат не проголосовал "против", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Даже наиболее критично настроенные коммунисты только воздержались. Таким образом, Михаил Мишустин получил серьезную поддержку со стороны Госдумы и может на нее опираться.