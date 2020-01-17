Сбербанк принял участие в дискуссии XI Гайдаровского форума

На XI Гайдаровском форуме прошла панельная сессия «Доверие как фактор и инструмент экономического развития» с участием Президента, Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа.

В ходе сессии также выступили: Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты Российской Федерации; Андрей Никитин, губернатор Новгородской области; Эско Ахо, старший советник East Office of Finnish Industries, бывший премьер-министр Финляндии (1991–1995 гг.); Майкл Вулкок, ведущий специалист Всемирного банка; Пол Полман, основатель и председатель компании IMAGINE; Александр Аузан, декан Экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Модератором дискуссии стала Мария Шклярук, академический директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Эксперты обсудили, как доверие влияет на экономическое и социальное развитие страны и достижение национальных целей и что нужно изменить в работе государственного управления и деятельности основных общественных институтов, чтобы повысить доверие граждан и бизнеса.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Недоверие к судебной и правоохранительной системе — одна из самых серьезных системных проблем российской экономики. В бизнесе доверие клиентов и доверие в команде — это ключевые факторы успеха. То же самое в политике: отсутствие доверия порождает большие общественные издержки. Доверие зарождается в детстве как часть нашего культурного кода. И поэтому мы должны детей, начиная с детского сада, обучать эмоциональным навыкам, взаимодействию с окружающими, стратегиям сотрудничества. Только в такой перспективе можно кардинально улучшить доверие. И нужно помнить, что доверие — это всегда действие, и ключевая история здесь — это лидерство и искренность. Лидеры должны быть искренними носителями ценностей, которые пропагандируют».