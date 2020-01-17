Операционный офис «Новосибирский» Красноярского филиала банка "Союз" переезжает в новое помещение

Банк "Союз" сообщает об изменении местоположения Операционного офиса «Новосибирский» Красноярского филиала, расположенного по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шапшиных, д. 83.

Последний день работы офиса по старому адресу: 13 марта 2020 г. до 12:00 (мск).

С 16 марта 2020 года обслуживание клиентов ОО «Новосибирский» Красноярского филиала банка "Союз" будет осуществляться по адресу: 630054, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станиславского, д. 11.

Обслуживание клиентов - физических лиц по новому адресу будет производиться в следующем режиме:

пн. – пт.: 09:00-18:00;

сб. - вс.: выходной.

При возникновении вопросов вы можете обратиться по телефону круглосуточной справочной службы банка: +7 (800)100 33 22 (звонок по России бесплатный).

Банк «Союз» приносит извинения клиентам ОО «Новосибирский» за возможные неудобства, надеется их избежать и благодарит за понимание.