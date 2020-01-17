Примсоцбанк приобрёл часть портфеля автокредитов "Заубер Банка"

«17» декабря 2019 г. Акционерное общество «Заубер Банк» и Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» в рамках партнерских взаимоотношений осуществили сделку по покупке части розничного кредитного портфеля.
АО «Заубер Банк» передало ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в полном объеме путем уступки прав требований согласно Договорам уступки прав (требований) все права по кредитным договорам на сумму более 140 млн рублей.
С «17» декабря 2019 г. новым кредитором по данным кредитным договорам является Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк». Условия кредитных договоров остаются без изменений.
В связи с этим для продолжения осуществления ежемесячных платежей необходимо обратиться в наши отделения с целью открытия текущего счета. Открытие текущего счета будет осуществляться бесплатно.
Всю информацию можно получить в дополнительных офисах ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», расположенных по адресам:
г. Санкт-Петербург, ул. Садовая 40; Московский пр-т 179; пр-т Энгельса 139/21;
г. Москва, ул. ул. Дубининская 57;
г. Екатеринбург, ул. Восточная 68:
- Из Санкт-Петербурга по телефонам: (812) 493-49-00, (812) 655-05-61
- Из Москвы по телефону: (495) 212-20-10
- Из Екатеринбурга по телефону: (343) 372-87-40
- Из регионов 8(800)200-42-02 (звонок по России бесплатно);
- по электронной почте: vikup-sauber@pskb.com
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г. Санкт-Петербург
ул. Садовая 40
пн-пт: с 09.00 до 20.00;
сб: с 10.00 до 18.00;
вс: выходной.
Московский пр-т 179, пр-т Энгельса 139/21
пн-пт: с 10.00 до 18.00;
сб-вс: выходной.
г. Москва
ул. Дубининская 57
пн-пт: с 09.00 до 18.00;
сб, вс: выходной.
г. Екатеринбург
ул. Восточная 68
пн-пт: с 09.00 до 19.00;
сб, вс: выходной.