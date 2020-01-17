Примсоцбанк приобрёл часть портфеля автокредитов "Заубер Банка"

«17» декабря 2019 г. Акционерное общество «Заубер Банк» и Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» в рамках партнерских взаимоотношений осуществили сделку по покупке части розничного кредитного портфеля.

АО «Заубер Банк» передало ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в полном объеме путем уступки прав требований согласно Договорам уступки прав (требований) все права по кредитным договорам на сумму более 140 млн рублей.

С «17» декабря 2019 г. новым кредитором по данным кредитным договорам является Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк». Условия кредитных договоров остаются без изменений.

В связи с этим для продолжения осуществления ежемесячных платежей необходимо обратиться в наши отделения с целью открытия текущего счета. Открытие текущего счета будет осуществляться бесплатно.

Всю информацию можно получить в дополнительных офисах ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», расположенных по адресам:

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г. Москва

ул. Дубининская 57

пн-пт: с 09.00 до 18.00;

сб, вс: выходной.

г. Екатеринбург

ул. Восточная 68

пн-пт: с 09.00 до 19.00;

сб, вс: выходной.