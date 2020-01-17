Кэшбэк без границ: Примсоцбанк присоединился к акции Masterсard

Примсоцбанк присоединился к акции «Кэшбэк без границ» международной платёжной системы Masterсard. Держатели карт карт уровня Platinum смогут получить кэшбэк от более чем 100 партнёров акции в 11 странах мира.

Участие в акции принимают как кредитные, так и дебетовые карты Примсоцбанка класса Masterсard Platinum. Новые и действующие клиенты могут подать заявку на кредитную карту на сайте банка. Также действующие клиенты могут заказать интересующую их дебетовую карту в мобильном приложении или интернет-банке «Примсоц Л@йн». (0+)

На данный момент специальные предложения с повышенным кэшбэком действуют в США, Франции, Италии, Великобритании, Таиланде, Японии, Гонконге, Сингапуре, Австралии, Объединённых Арабских Эмиратах, а также Бразилии. Срок действия большинства предложений — с 1 января по 31 марта 2020 года. С полным списком предложений и подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте платёжной системы

Получить подробную информацию дебетовых и кредитных картах Примсоцбанка можно в любом удобном отделении банка и по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02.