Гайдаровский форум: кредитный портфель агроэкспортеров МСП в Россельхозбанке вырос на 65%, их число – на 14%

Развитие российского агропродовольственного экспорта стало одной из важных тем Гайдаровского форума-2020. Заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Максим Любомудров в своем выступлении подчеркнул, что стратегия кредитного института синхронизирована с целями и задачами паспорта национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который в том числе устанавливает показатель по удвоению объема экспорта АПК к 2024 году до 45 млрд долларов. Спикер озвучил динамику роста деятельности компаний и Банка в рамках этой задачи.

Приоритетами Россельхозбанка в поддержке экспорта АПК Максим Любомудров назвал финансирование технологического переоснащения предприятий для содействия приросту товарной массы, использование мер господдержки и акселерационной программы для помощи новым компаниям в выходе на внешние рынки. На 1 января 2020 года кредитный портфель экспортно ориентированных предприятий АПК в РСХБ составил 226 млрд рублей, что на 17,1% выше, чем годом ранее. Банк планирует сохранить и увеличить темп кредитования.

«Важно, что в достижении намеченных показателей по экспорту важную роль играют не только агрохолдинги. В 2019 году наибольших темпов роста Россельхозбанк достиг в стимулировании экспортного потенциала малого и среднего агробизнеса. Кредитный портфель на 1 января 2020 года показал годовой рост 65%, а число экспортно ориентированных компаний МСП, являющихся клиентами Банка, возросло на 14% и достигло почти 1 000», – рассказал на форуме Максим Любомудров.

Успех РСХБ в развитии агроэкспортного направления во многом связан с развитием акселерационной программы для вывода экспортеров на внешние рынки и применением государственных мер поддержки. В рамках акселерационной программы Россельхозбанк предоставляет экспортерам продукции АПК полный спектр возможностей по привлечению экспортного финансирования, структурированию внешнеторговых сделок, проведению международных расчетов, получению гарантий и открытию аккредитивов по внешнеторговым контрактам, осуществлению конверсионных операций на выгодных условиях. Банк оказывает участникам ВЭД всестороннюю консультационную поддержку, в том числе в части организации финансирования внешнеторговых контрактов, используя широкую сеть корреспондентских отношений.

Среди ведущих направлений роста отечественного агроэкспорта к 2024 году рассматриваются зерновые (от 10,5 млрд долларов в 2018 году предусмотрено увеличение до 11,4 млрд долларов), масложировая отрасль (от 3,2 до 8,6 млрд долларов), пищевая и перерабатывающая промышленность (от 3,5 до 8,6 млрд долларов), а также рыба и морепродукты (от 5,2 до 8,4 млрд долларов).