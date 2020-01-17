Псковская область и Россельхозбанк наметили точки роста сотрудничества

Заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Денис Константинов и Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочей встречи обсудили возможности развития АПК и перспективы увеличения доступности финансовых услуг в регионе.

Денис Константинов представил главе области нового Директора Псковского регионального филиала РСХБ Дмитрия Алемасова.

«АПК Псковской области вполне удовлетворяет внутренние потребности региона по мясу, молоку и яйцам, однако сохраняется потенциал развития собственного производства по овощам. Россельхозбанк обладает большой экспертизой по этому и другим направлениям, и готов оказывать всю необходимую поддержку сельскому хозяйства области. Сейчас доля на рынке кредитования АПК в сегменте МСП по количеству заемщиков превышает 50%, и мы ценим доверие со стороны аграриев. Уверен, Дмитрий Анатольевич добьется успеха в качестве директора», – сказал Денис Константинов.

«Россельхозбанк уже давно работает в Псковской области и пользуется заслуженным доверием со стороны многочисленных клиентов. Мы нацелены на всестороннее развитие нашей экономики, социальной сферы, в планах много интересных проектов, в частности, нужно улучшать доступность финансовых услуг для населения. Рассчитываю, что наше партнерство с РСХБ продолжится и принесет еще больше пользы жителям Псковской области. Желаю Дмитрию Анатольевичу удачи на новой должности», – отметил Михаил Ведерников.

Дмитрий Алемасов пришел в банковскую сферу в 2007 году. До прихода в Россельхозбанк он на протяжении более пяти лет занимал руководящие посты в ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ», где курировал направления корпоративного и розничного бизнеса.

Россельхозбанк работает в Псковской области с 2006 года. За это время он направил в экономику региона свыше 30 млрд рублей, из которых порядка 20 млрд рублей пришлись на АПК.