Россия в 2019 году собрала рекордный урожай подсолнечника

Продажи семян подсолнечника в 2019 году выросли на 386%. Почти в 1,5 раза выросли поставки рапсового масла и на 35% - масла подсолнечного. Как сообщает «Российская газета», в прошлом году сложилась благоприятная конъюнктура для экспорта российской масложировой продукции, отмечает управляющий партнер агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк. В мире снизились запасы этого товара. Плюс - сказался неурожай масличных в некоторых странах. При этом Россия собрала рекордный урожай подсолнечника - 15,1 миллиона тонн.

Та же ситуация по рыбной продукции. Примерно 90% уловов продается за границу в необработанном виде.

- Мы лишаемся дополнительной прибыли, рабочих мест и лишаем наших граждан рыбы", - отметил исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков.

Он сказал, что почти вся рыба вывозится из России в мешках и коробках. А надо, чтобы вывозилась в ретейл-упаковке. Нужно научиться солить и коптить рыбу, под запросы китайских и японских потребителей. Кроме того, в России нет вообще никаких экспортных пошлин на вывоз рыбы.

В Минсельхозе сообщили, что к 2024 году поставки продукции пищевой и перерабатывающей промышленности увеличатся почти в три раза - до 8,6 млрд долларов, сейчас этот показатель составляет около 3,3 млрд. Основная доля российского экспорта сельхозпродукции и продовольствия приходится на страны СНГ - порядка 20% на общую сумму 4,29 млрд долларов (по состоянию на 30 ноября 2019 года)", - отметили в аграрном ведомстве.

Одним из ключевых экспортных рынков является Китай. Сумма экспорта сельхозпродукции в КНР за январь - ноябрь 2019 года составила 2,83 миллиарда долларов, что выше аналогичного периода прошлого года на 23,7%. "