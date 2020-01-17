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«РусГидро» просит Центробанк проверить скачок цен на их акции

17 января 2020

14 января акции компании на Московской бирже подскочили на 12,8%, а объем торгов бумагами вырос в несколько раз. В компании связали рост бумаг со слухами о реконструкции группы. Сообщает РБК. 

14 января стоимость акций «РусГидро» на Московской бирже подскочила на 12,8% — с 60,9 до 68,7 коп. за штуку. При этом на пике стоимость бумаг поднималась еще больше — до 71,37 коп. Кроме того, число сделок с акциями компании по сравнению с предыдущим днем выросло более чем в 5,6 раза, а общий объем торгов бумагами — почти в семь раз.

Теперь «РусГидро» намерены обратиться в ЦБ, чтобы проверить, не было ли причиной скачка мунипуляции с рынком.
Компания «РусГидро» заявила, что намерена обратиться в Банк России с просьбой проверить, не было ли причиной скачка котировок ее акций манипулирование рынком.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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