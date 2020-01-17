В 2020 году первичное жилье подорожает на 10%, а вторичное на 6%

В некоторых новостройках, где квартиры хорошо покупаются, рост цен может составить 15%, считают девелоперы. Среди причин эксперты выделяют переход на эскроу и снижение объемов строительства .Сообщают Известия со ссылкой на аналитический центр ЦИАН.

Президент ГК «Основа» Александр Ручьёв, прогнозирует средний рост цен на 15% за 1,5–2 года, а в случае с наиболее привлекательными проектами — более чем на 20%.

Стоимость будет увеличиваться в течение года. Наибольшими темпами цены вырастут в периоды повышенной деловой активности — весной и осенью, а летом наступает стагнация, говорят эксперты.

В 2020-м рынок недвижимости будет развиваться, согласно вектору, заданному в прошлом году. В течение всего 2019-го цены на новостройки увеличивались, в некоторых московских проектах рост составил 15–18%, сказал директор по продажам компании «Колди» Максим Каварьянц.

В числе важных причин повышения цен в прошлом году были переход отрасли на проектное финансирование (эскроу-счета), а также рост НДС до 20%. Впрочем, часть новостроек, в которых заметно выросли цены, строилась и финансировалась по старым правилам — без использования эскроу-счетов. То есть рост стоимости в них не был напрямую связан с новыми правилами, но застройщики играли «на опережение».