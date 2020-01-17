Прямые перелеты из Иркутска на Дальний Восток и юг России откроются в апреле

S7 Airlines открывает в летнем расписании 2020 года прямые регулярные рейсы из Иркутска на побережье Черного моря — в Симферополь и Сочи, а также на Дальний Восток — в Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Благовещенск. Как сообщили в пресс-службе компании, авиабилеты на новые рейсы уже в продаже.

Дополнительно S7 Airlines планирует увеличение частотности на наиболее востребованных направлениях: рейсы в Санкт-Петербург станут ежедневными, а во Владивосток - четыре раза в неделю.

Рейсы в Симферополь будут выполняться до двух раз в неделю с 25 апреля. Перелеты на Камчатку и Сахалин будут доступны с 26 апреля. Первый рейс из Иркутска в Сочи планируется 28 апреля. Вылеты будут на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320neo с более вместительными багажными полками, большим пространством для ног и приятным для глаз светодиодным освещением. Кресла салона оборудованы розетками с разъемом USB, а также специальными миниатюрными подставками для мобильных устройств.

Межрегиональный маршрут Иркутск — Благовещенск войдет в число рейсов, на современных самолетах Embraer 170. Лайнер рассчитан на перевозку 78 пассажиров в комфортабельном и просторном салоне экономического класса. Первый рейс будут выполнен 27 апреля.