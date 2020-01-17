В Иркутской области выходные будут снежными

В Иркутской области 18 января погода будет с переменной облачностью, ночью в отдельных районах небольшой снег, днём в северо-западных районах и местами по остальной территории области небольшой снег. Ветер юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, днём в западных районах юго-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, метели. Об этом сообщает Иркутскгидромет.

Температура ночью -23,-28°, при натекании облачности -15,-20°, в западных, северных районах -10,-15°, при прояснении -20,-25°, днём -7,-12°, в пониженных формах рельефа -17,-22°, в западных районах, горах Восточного Саяна, южного Прибайкалья -2,-7°, местами -10,-15°.

В Иркутске переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с, температура ночью -18,-20°, днём -9,-11°.

По региону 19 января будет облачная погода, днем с прояснениями погода, ночью небольшой снег. Днем местами небольшой снег, ветер западной четверти 5-10 м/с, ночью и утром местами порывы 15-20 м/с, метели, в северо-восточных районах 3-8 м/с. Температура ночью -20,-25°, при облачной погоде -10,-15°, в горах западных районов до -30°, днем -13,-18°, местами до -8°.