В "Лаборатории Касперского" рассказали о новом способе мошенничества

В сети постоянно появляются новости об утечках персональных данных, поэтому мошенники создали сайт, который якобы выдает компенсации за утечку ваших данных. Пишет у себя в блоге "Лаборатория Касперского".

«Недавно нам на глаза попался любопытный сайт, якобы принадлежащий некоему Фонду защиты персональных данных (Personal Data Protection Fund). На главной странице говорится, что фонд создан Американской торговой комиссией — US Trading Commission», - пишут в блоге.

Несмотря на то, что сайт англоязычный, компенсации он могут получить граждане любой страны.

В Лаборатории поинтересовались сохранностью личных данных гражданина (или гражданки) по имени fghfgh fghfgh. Оказывается, кто-то использовал его фото и видео, а также контактную информацию, и за это ему полагается больше 2500 долларов. Чтобы жертва не сомневалась, под результатами «проверки» красуется подпись ответственного сотрудника.

Казалось бы, достаточно указать номер банковской карты и дождаться зачисления компенсации. Но не тут-то было: щедрый фонд не может отправить деньги, не зная вашего SSN (Social Security Number) — номера социального страхования, что-то вроде наших ИНН и СНИЛС вместе взятых.

Тех, кто все-таки решит приобрести временный SSN, перенаправят на форму оплаты. Если вы живете в России, она будет на русском языке, а стоимость покупки заботливо укажут в рублях. Жителей других стран, скорее всего, перенаправят на менее подозрительную англоязычную форму с оплатой в долларах.