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В 2020 году затраты на переселение пострадавших от наводнения в Приангарье составят 4 млрд рублей

17 января 2020

Затраты на переселение граждан, пострадавших от паводка в Иркутской области, составят в 2020 году 4 млрд рублей. По информации ТАСС, об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков. 

- Мы понимаем общую потребность, она составляет на этот год 4 млрд рублей на переселение и 0,4 млрд на капитальный ремонт, - сказал Волков.

При этом восстановление жилищного фонда после паводков в Иркутской области необходимо проводить в два этапа, считает замминистра.

Руководитель правительственной комиссии, и.о. вице-премьера РФ Виталий Мутко поддержал данную инициативу. "Если вы считаете два этапа, на два этапа у вас списки есть, - давайте", - сказал Мутко.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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