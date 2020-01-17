В 2020 году затраты на переселение пострадавших от наводнения в Приангарье составят 4 млрд рублей

Затраты на переселение граждан, пострадавших от паводка в Иркутской области, составят в 2020 году 4 млрд рублей. По информации ТАСС, об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков.

- Мы понимаем общую потребность, она составляет на этот год 4 млрд рублей на переселение и 0,4 млрд на капитальный ремонт, - сказал Волков.

При этом восстановление жилищного фонда после паводков в Иркутской области необходимо проводить в два этапа, считает замминистра.

Руководитель правительственной комиссии, и.о. вице-премьера РФ Виталий Мутко поддержал данную инициативу. "Если вы считаете два этапа, на два этапа у вас списки есть, - давайте", - сказал Мутко.