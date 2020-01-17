Иркутские ученые представили проект титаново-стекольного кластера

Проект по созданию в Тулуне титаново-стекольного кластера представили врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву. Презентация проекта прошла 9 января во время рабочей поездки главы региона на предприятия, являющиеся резидентами ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития) Усолье-Сибирского. Об этом сообщает ИГУ.

Проект предполагает обогащение техногенного сырья с выделением кварцевого песка и ильменитового концентрата, создание стекольного и металлургического комбинатов для получения товарной продукции. В частности, это стекло, стеклоарматура и оптика в первом случае, титановые белила и железный купорос — во втором. Такой выбор товарной продукции связан, в частности, с отсутствием стекольных заводов за Уралом и отсутствием производства титановых белил в России.

Создание кластера рассчитано на 8 лет и потребует многомиллиардных инвестиций. Однако по расчетам объем выручки может составить более 35 млрд рублей в год, также будет создано 5000 рабочих мест.