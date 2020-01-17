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Михаил Мишустин предлагает ввести адресную форму соцподдержки

17 января 2020

Первым предложением Мишустина в Госдуме стало предложение адресных льготных выплат. Сообщают Ведомости.

Существует огромное количество льгот и тяжело понять, как они расходуются, так как в России нет заявительного принципа предоставления помощи, льготы распределяются автоматически, объяснял премьер-министр.

Нужно сделать социальную помощь адресной и рассчитывать ее по домохозяйству, предложил он: можно рассчитать федеральную формулу бедности, затем рассчитать ее для каждого региона, а потом довести помощь до конечного потребителя через социальные контракты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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