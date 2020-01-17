Россияне могут получить бесплатный доступ к сайтам госструктур, а также ресурсам «Яндекса» и Mail.ru Group

Проект доступного интернета анонсировал в своем послании Владимир Путин. Согласно ему, россияне смогут получить бесплатный доступ к социально значимыми ресурсами. В Минкомсвязи «Известиям» пояснили, что проект будет касаться в первую очередь мобильного интернета.

В послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил реализовать проект «Доступный интернет» — то есть дать россиянам бесплатный доступ к отечественным социально значимым информационным сервисам.

Глава государства отметил, что Россия — одна из немногих стран мира, где есть свои соцсети, мессенджеры, почтовые и поисковые сервисы. По его мнению, высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом РФ и граждан страны.

Пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков пояснил, что россияне смогут бесплатно пользоваться социальными сервисами даже при отсутствии денег на счете, платить за трафик не придется. Впрочем, пока список таких ресурсов не разработан, добавил он.

По словам представителя ведомства, новый проект будет касаться прежде всего мобильного интернета, а также части пакетных услуг, в том числе через спутниковую связь, при фиксированном доступе почти все тарифы и так безлимитные.