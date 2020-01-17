Готовый бизнес в Иркутске стал дешевле на 7% - Авито

В то же время в целом по городу уже существующие компании стали выставлять на продажу на 2% реже, чем в 2018 году. Строительные компании дорожают, а сельхозкомпании становятся доступнее. При этом в городе средняя цена бизнеса снизилась за год на 7% - до 2,4 млн рублей.

В Иркутске максимальным спросом пользуется торговля (32%), следом идут сфера услуг (31%) и сфера общественного питания (15%). Жители города чуть больше интересовались нестандартным готовым бизнесом в категории «другое», чем в прошлом году (на него пришлось 9% спроса против 7% в 2018). Востребованность бизнеса в сфере производства снизилась на 2% за год.

В целом по городу cпрос со стороны потенциальных покупателей готового бизнеса снизился на 6% по сравнению с прошлым годом.

В 2019 году в городе число желающих продать готовый бизнес в городе также снизилось: количество объявлений о его продаже сократилось на 2% по сравнению с аналогичным показателем за 2018 год.

Самым дорогим бизнесом по итогам года оказались сельхозкомпании со средней ценой 8,3 млн рублей. На втором месте – строительные компании стоимостью 6,5 млн рублей, причем они лидируют по темпам роста цены: +134% за год. Также в тройке лидеров по ценам находятся производственные предприятия со средней ценой около 4,3 млн рублей.

Самый доступный готовый бизнес в Ульяновске (в среднем 1,3 млн рублей), а также в Омске и Челябинске, где он стоит чуть менее 2 млн рублей. Иркутск оказался на 11-м месте по доступности готового бизнеса среди 23 рассматриваемых российских городов: в среднем он стоит 2,4 млн рублей (на 7% меньше, чем в прошлом году).