Пропускная способность станции Тайшет вырастет почти в полтора раза к 2023 году

В 2019 году завершился первый этап работ, в рамках которого, в частности, был построен новый грузовой двор. Ввод его в эксплуатацию позволил увеличить переработку грузов на станции по сравнению с 2018 годом в 4,5 раза. Здесь также стала возможной погрузка крупнотоннажных контейнеров. Только в ушедшем году отсюда было отправлено 22 контейнерных поезда. Об этом сообщает ВСЖД.

Сейчас параллельно реализуются второй и третий этапы реконструкции. В их рамках предусмотрено удлинение существующих путей транзитного парка и укладка трех новых путей, разделение потоков пассажирских поездов. Завершающие четвёртый и пятый этапы реконструкции станции Тайшет планируется завершить в 2023 году.

Реализация проекта позволит почти в полтора раза увеличить пропускную способность станции Тайшет.

Соблюдение сроков реконструкции станции, а также строительства второго главного пути Тайшет – Тагул особенно важно для синхронизации их с вводом объектов, реализуемых на участке Междуреченск – Тайшет.

Реконструкция станции является частью комплексного проекта по модернизации и развитию пропускных способностей БАМа и Транссиба, осуществление которого позволит удовлетворить возрастающую потребность в перевозке грузов в направлении Дальнего Востока.

Станция Тайшет – это крупный железнодорожный узел, находящийся на пересечении четырёх направлений: на запад и юго-восток – Транссиб, на юго-запад – Абакан, на восток – БАМ.