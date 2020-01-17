Как защититься от мошенников при использовании банкомата

Способов кражи масса, говорят в Роскачестве, от скиммеров, которые незаметно считывают данные вашей карты, до камер величиной с булавочное отверстие и накладных клавиатур.

Центр цифровой экспертизы Роскачества дал базовые рекомендации, как безопасно использовать банкоматы, чтобы уберечь свои деньги.

1. Используйте банкоматы внутри банка

Они лучше охраняются, к тому же, в зале часто работает консультант, наличие которого отпугивает мошенников. Старайтесь не использовать банкоматы на улицах.

2. Обращайте внимание на наличие подозрительных людей

Будьте бдительны, рядом с банкоматом – если что-то вас настораживает, стоит отказаться от проведения операции. А подозрительным, например, является желание постороннего человека разглядеть или разузнать ваш пин-код.

3. Будьте внимательны с банкоматами, расположенными в отдельных помещениях

Для доступа в помещение банк никогда не будет просить вас ввести пин-код, если имеется специальная клавиатура «для ввода пин-кода» – это точно устройство мошенников.

4. Проверяйте банкомат на наличие устройств-скиммеров

Такое приспособление, установленное злоумышленниками поверх картоприемника, считывает данные карты, которую вставляет в банкомат жертва. Как правило, оно не плотно прилегает к корпусу банкомата, шатается и выглядит «ненадежно». Скиммер может крепиться к банкомату скотчем или клеем, что также несложно обнаружить.

Обратите внимание на клавиатуру банкомата – накладки, используемые мошенниками, как и скиммеры, крепятся на скотч или клей. Приспособление злоумышленников может шататься и не плотно прилегать к корпусу банкомата, отличаться по цвету.

5. Не снимайте подозрительное устройство с банкомата самостоятельно

Уйдите в безопасное место, позвоните в банк и сообщите о своем подозрении. Если вы уже воспользовались банкоматом, и только после этого заподозрили неладное – также отойдите в безопасное место, заблокируйте карту и сообщите о случившемся в банк.

6. Не вынимайте чужие карты самостоятельно

Если вы видите, что клиент до вас забыл вытащить карту из банкомата, не вынимайте ее самостоятельно – вполне вероятно, что это мошенническая схема, при которой подразумевается, что сразу объявится хозяин карты со «свидетелем» и обвинит вас в воровстве.