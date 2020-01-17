Недельный средний чек россиян сокращается после Нового года

На прошедшей 2-й неделе средний чек продолжил падать после Нового года. За неделю он потерял 89 рублей (13,8%) и составил 555 рублей. Сообщает в своем исследование Ромир.

На минувшей неделе, с 6 по 12 января, средний чек существенно сократился.

Так, недельный средний чек потерял 89 рублей относительно значений 1-й недели и остановился на отметке в 555 рублей. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек продемонстрировал рост (2,7% или 23 рубля).

Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на 2-й неделе оказался выше на 6 рублей или 1%.

Снижение среднего чека обусловлено эффектом высокой базы. Прошлая неделя включает в себя 30 и 31 декабря, а праздничные даты, как правило, существенно влияют на рост среднего чека. В целом, рост среднего чека органичен и обусловлен инфляционными факторами.