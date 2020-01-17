Цены на землю под ИЖС в Иркутске за год выросли на 12%

В среднем по России цены на земли под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) упали на 7,7%. Их стоимость сократилась с 43 343 до 40 000 руб. за сотку. Сообщают специалисты портала недвижимости Domofond.ru.

Участки под сельскохозяйственную деятельность подешевели на 3,4% до 28 977 руб. за сотку.

Из 78 крупных городов России цены на землю выросли в 40. Первое место среди них занял Владивосток. Здесь цены выросли в среднем на 57,9% — со 150 000 до 236 842 руб. за сотку. Второе место у Санкт-Петербурга с подорожанием на 28,7% с 77 778 до 100 078 руб. На третьем, отстав от северной столицы на 0,1%, находятся Чебоксары. Здесь к декабрю 2019 года стоимость сотки поднялась до 75 000 руб.

Иркутск в этом рейтинге занял 20 место, за год земля под ИЖС здесь подорожал на 12,5% и изменился с 42 500 руб. до 47 826 руб.

В 28 крупных городах цены на землю снизились. Диапазон падения составил от 1,3% в Томске до 17,4% в Москве. Больше всего в течение года средняя стоимость предложения снизилась в столице: с 58 951 руб. до 48 667 руб.

Второе место у Оренбурга. Город закончил год с отрицательной динамикой 14,3% и средней ценой предложения в 60 000 руб. за сотку. Третье место у Улан-Удэ. С декабря 2018 года земля в столице Бурятии подешевела на 13% до 26 087 руб.

Среди городов-миллионников в тройку лидеров по росту цен вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Новосибирск. В последнем положительная годовая динамика составила 18,6%: сотка в среднем обходилась в декабре 2019 г. в 59 322 руб.

Помимо Москвы, отрицательная динамика отмечена в Ростове-на-Дону и Омске. Центр Ростовской области отстал от столицы более чем на 10%: здесь стоимость сотки снизилась на 7,2% до 260 000 руб.