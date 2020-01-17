6 из 10 россиян сталкивались со странными вопросами на собеседованиях

6 из 10 россиян сталкивались с вопросами на собеседованиях, которые приводили их в недоумение. Чаще всего кандидатов застают врасплох расспросы о семейном положении и детях (7%): «Состоите ли вы в браке?»; «Планируете ли вы детей?»; «Ваши дети часто болеют?». Об этом сообщает Superjob.

Нередко в категорию странных соискатели зачисляют вполне рядовые вопросы рекрутеров, например, с помощью которых представители работодателей стремятся выявить их профпригодность («Пропорции бетонной смеси»; «Продайте ручку») или зарплатные ожидания (по 5%).

Абсурдные вопросы, с помощью которых проверяется быстрота реакции, удивляют 3% соискателей: «Как бы вы засунули слона в холодильник?»; «Если бы вы оказались на необитаемом острове и у вас под рукой были только бутылка кефира и скрепка, что бы вы делали?»

По 2% респондентов считают странными вопросы о причинах увольнения, жизненных целях, вредных привычках, удивляются необходимости объяснять, зачем им нужна работа, беседовать с представителями служб безопасности.

Также по 2% опрошенных пребывают в справедливом недоумении от вопросов о личной жизни и таких очевидных вещах, как возраст, имя, вес, рост и прочие параметры фигуры.

Не сталкивались со странными вопросами на собеседованиях 27% опрошенных: «Все по существу»; «Всегда собеседования проходили адекватно».

За 7 лет с момента проведения аналогичного исследования, соискателей, которым не приходилось отвечать на странные вопросы при трудоустройстве, стало больше почти в 3,5 раза: 8% в 2013 году и 27% сегодня.

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.