Байкальский банк Сбербанка представил «Накопительный счет» с повышенной процентной ставкой

Клиенты Байкальского банка Сбербанка теперь могут открыть «Накопительный счет», который позволяет эффективно копить и свободно тратить свои накопления.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Новое предложение, доступное с 15 января по 15 июля 2020 года, сочетает преимущества счета и вклада: возможность использования имеющихся на счете средств без ограничений и повышенную процентную ставку. Первоначальный взнос, пополнение счета и снятие с него денег не ограничены.

Процентная ставка устанавливается на минимальный остаток денежных средств, хранящихся на счете в течение каждого месяца, и составляет 3,5% годовых.

Открыть «Накопительный счет» можно в отделении банка либо в интернет-банке «Сбербанк Онлайн» (как в версии для компьютеров, так и в мобильном приложении). Валюта счета — рубль РФ.

Предложение действительно для клиентов Сбербанка, обслуживающихся на территории Иркутской области, Забайкальского края, республик Бурятия и Саха (Якутия).

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка:

«"Накопительный счет" — это накопительный продукт, который ориентирован на любого жителя нашего региона, независимо от его уровня дохода. Процентная ставка у него как у вклада, при этом неснижаемого остатка нет. Это свобода в сочетании с доходностью».