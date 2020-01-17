Кто виноват в провале «Стратегии 2020»?

Русский интернет живет по своим законам, часто выбирая абсолютно фейковые поводы для хайпа, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

— В своей инвестиционной карьере я иногда сталкивался с ситуацией, когда условно в январе был сделан прогноз по индексу Мосбиржи или конкретной акции, проходит полгода, ситуация меняется несколько раз, но различные пользователи интернета поднимают январский прогноз и начинается – а вот здесь написано. Поводом для недавнего хайпа в сети стала «Стратегия 2020», которая была принята в начале далекого 2008 года.

По ней, напомним, к 2020 году, согласно стратегии, россияне должны были в среднем получать $2700 в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения. При этом годовая инфляция снизится до трех процентов. Такие прогнозы содержатся в Концепции социально-экономического развития России до 2020 года. Альтернативно одаренные эксперты даже написали, что невыполнение озвученных в 2008 таргетов стало причиной отставки правительства Дмитрия Медведева.

На самом деле, вспомним начало 2008 года. Сильный рубль, дорогая нефть, высокие темпы экономического роста и роста зарплат. Капитализация «Газпрома» превышала $300 млрд., «Роснефти» — $100 млрд. и т.д. Никаких геополитических рисков, а вместо санкций очень доброжелательные по отношению к России статьи в западной прессе. Строился «Северный поток-1» которому все рады, и даже Украина вроде как не против. За акционерный капитал российских брокерских компаний потенциальные покупатели из-за рубежа предлагают по несколько миллиардов вечно зеленых долларов.

Если бы данный тренд продолжился до 2020 года, то Россия автоматом пришла бы к озвученным цифрам или была бы очень близко. Самый простой способ построить прогноз — это продлить действующий тренд. Однако реальность оказалась другой. И в ней причем дважды оказались виноваты американцы.

Сначала крах Lehman Brothers в 2008 году и глобальный кризис, который вызвал пусть временный, но резкий спад нефти, рубля, российских акций и реального сектора экономики. Глобальный кризис, правда, быстро победила ФРС, залив мировую экономику деньгами. Вторая история — это 2014 год: санкции Запада, которые обвалили рубль и акции, вызвали в России краткосрочную рецессию.

Критиковать правительство и Банка России можно и нужно, но в провале «Стратегии 2020» их вины нет. Россия, а точнее сказать ее экономика, просто стала жертвой обстоятельств.