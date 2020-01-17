БКС: Акции Русала взлетели на 9%

Акции Русала вечером в пятницу взлетели на 9%. К 16:10 МСК бумаги компании прибавляют 7,8% и торгуются по 36,5 руб. за акцию, отмечают аналитики БКС.



Последний раз на этом уровне бумаги Русала торговались 20 декабря 2018 г. Тогда Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) уведомило Конгресс США о том, что намерено снять санкции, наложенные на En+ Group, ОК РУСАЛ и ЕвроСибЭнерго.



Индекс МосБиржи к текущему моменту растет на 1,14%.

Русал контролирует 27,8% ГМК Норникель, а в последнее время акции ГМК уверенно росли на фоне позитивной динамики в ценах на никель и особенно палладий. При этом цены на алюминий остаются относительно стабильными, обращают внимание эксперты. Стоимость тонны алюминия в рублях находится на 4,3% ниже среднего значения за последние 12 месяцев.