Торговый оборот «Открытие Брокер» на фондовом рынке в 2019 г. вырос на 46%

Торговый оборот «Открытие Брокер» на фондовом рынке по акциям и паям по итогам 2019 года превысил 1,1 трлн рублей, что на 46% или на 359 млрд рублей больше, чем в 2018 году.

На фоне рекордного роста российского фондового рынка в 2019 году «Открытие Брокер» продолжает наращивать бизнес опережающими темпами. Помимо увеличения торгового оборота на 46% по сравнению с аналогичным показателем 2018 г., компания показала высокий уровень прироста зарегистрированных клиентов — этот показатель за 2019 год вырос на 36%, до 245 тысяч человек. При этом клиенты «Открытие Брокер» ведут себя на рынке активнее, чем клиенты других брокерских компаний. 11% от зарегистрированных клиентов «Открытие Брокер» в среднем совершают хотя бы одну сделку в месяц против 8% топ-5 конкурентов.

Наибольшей популярностью у клиентов «Открытие Брокер» пользовались акции и депозитарные расписки — оборот по этим инструментам по итогам 2019 г. увеличился на 45,9%, а также паи БПИФов и ETF, торговый оборот по которым вырос на 80,9%.

В результате компания «Открытие Брокер» увеличила свою долю в общем объёме торгов на рынках Московской биржи, который в 2019 г. превысил 12 трлн руб. и вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 11,8%.

«Столь заметный рост бизнеса во многом обусловлен развитием цифровых каналов продаж и совершенствованием нашей продуктовой линейки — такой подход не только способствует притоку массовых инвесторов, но и стимулирует активность профессиональных трейдеров. Мы ставим во главу угла высокое качество обслуживания, которое является ключевым фактором роста торгового оборота компании», — отметил генеральный директор «Открытие Брокер» Владимир Крекотень.

«Динамичный рост показателей количества клиентов и торговых оборотов в 2019 году стал результатом реализации стратегии развития компании, которая предусматривает опережающий рост бизнеса и выход на лидирующие позиции в своем сегменте. Развитие новых проектов, основанных на синергии банковского и брокерского бизнеса, таких, как проект “Открытие инвестиции”, позволит компании по итогам 2020 г. добиться ещё более впечатляющих результатов», — говорит старший вице-президент, директор департамента инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Константин Церазов.