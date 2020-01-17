Игорь Кобзев обсудил с «Росатомом» строительство Восточно-Сибирского онкологического центра в Иркутске

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев встретился с генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. Стороны обсудили ход реализации проекта по созданию и эксплуатации здания радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в Иркутске.

В конце прошлого года был подписан договор на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации, изыскательских работ, а также строительно-монтажных работ по проекту создания Центра с АО «ГСПИ», который имеет положительный опыт реализации подобных проектов. Планируется, что до конца апреля 2020 года будет разработан раздел проектной документации для прохождения экологической экспертизы, а также получены результаты инженерных изысканий.

Стороны выразили уверенность, что до конца года будет получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проектную документацию, и можно будет приступить к выполнению строительно-монтажных работ. Алексей Лихачев и Игорь Кобзев подтвердили, что в соответствии с планом работ Центр будет введен в эксплуатацию в июне 2022 года.

Вторым направлением сотрудничества Росатома с Иркутской областью является ликвидация накопленного экологического наследия в регионе. Одна из острых региональных проблем - загрязнение территории ООО «Усольехимпром», в том числе ртутью. Опасные отходы неорганизованно хранятся, закачаны в скважины в непосредственной близости от реки Ангара.

Игорь Кобзев сообщил, что учитывая опыт и компетенции специалистов Росатома в сфере обращения с опасными отходами, для реализации данного проекта может быть использован механизм определения единственного исполнителя работ. Алексей Лихачев подтвердил, что специализированные компании Росатома способны оказать помощь региону после проведение комплексного обследования территории ООО «Усольехимпром» и разработки единого проекта рекультивации данной территории.

Также на встрече обсудили вопрос размещения неядерных производств на территроии Иркутской области, в том числе на площадке АЭХК, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.