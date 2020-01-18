ВЭБ.РФ поддерживает инициативу развития Байкальской туристической зоны - Шувалов

Игорь Кобзев встретился с председателем государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. На встрече обсудили основные вопросы, связанные с завершением процедуры банкротства БЦБК, комплексным развитием Байкальска, созданием перспективной туристической зоны в южной части оз. Байкал.

- Корпорация ВЭБ.РФ поддерживает инициативу развития Байкальской туристической зоны и подтверждает свою заинтересованность, при этом необходимо активное участие региона, - сказал Игорь Шувалов.

В настоящее время, во исполнение Перечня поручений, данных Президентом Российской Федерации Правительству РФ, Правительству Иркутской области и государственной корпорации ВЭБ.РФ, идет разработка конкурсных процедур, направленных на выбор и реализацию лучших мировых технологических решений по утилизации и обезвреживанию производственных отходов комбината, в том числе предусматривается возможность участия иностранных компаний, имеющих опыт в данной сфере, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Правительством Иркутской области создана экспертная группа, в которую вошли научные сотрудники и представители общественных организаций. ВЭБ.РФ обеспечивает сбор технологических решений по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК».

Ближайшие задачи - завершение процедуры банкротства БЦБК. Идет подготовка нормативной правовой базы и плана комплексного развития Байкальска, в том числе территории промплощадки, включение ее в проект рекультивации. Нужно провести целый комплекс мероприятий для завершения оформления территории в пространство опережающего экономического развития.

Об итогах встречи с Игорем Шуваловым временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области рассказал сегодня на встрече с редакторами и журналистами областных и районных СМИ. Он отметил, что руководство госкорпорации ВЭБ.РФ заинтересовано в ликвидации тех экологических проблем, которые существуют на промышленной площадке байкальского комбината.

- На сегодня мы определили три основных этапа, которые необходимо реализовать. Первый - до начала весеннего половодья необходимо провести ряд мероприятий по селезащите, чтобы не допустить попадания содержимого карт-накопителей в оз. Байкал. Второй этап, основной, - определить технологию утилизацию отходов, накопленных в период работы БЦБК. В состав экспертной группы, которая занимается мониторингом всех технологических решений, входят сотрудники Российской Академии Наук. Третий - решить, что будет в дальнейшем на территории бывшей промышленной площадки комбината и не только. В этом вопросе необходимо учесть мнение местных жителей, - подытожил Игорь Кобзев.