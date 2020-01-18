135 млн рублей направят на компенсацию потерявшим урожай в результате подъема грунтовых вод в Иркутской области

Жителям региона, потерявшим урожай в результате подъема грунтовых вод, по инициативе врио Губернатора Приангарья Игоря Кобзева будут предоставлены дополнительные меры социальной поддержки. Соответствующий Указ будет подписан до 1 февраля. Об этом сегодня во время встречи с журналистами сообщил Игорь Кобзев.

- Указ затронет около 13,5 тысяч владельцев земельных участков. Мы выделим каждому собственнику по 10 тысяч рублей. Это территории восьми муниципальных образований, преимущественно в Тулуне, Тулунском и Нижнеудинском районах. Для этого мы перераспределим бюджет, - сказал Игорь Кобзев.

По предварительным расчетам, на предоставление единовременной выплаты этой категории граждан из областного бюджета понадобится 135 млн рублей, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- К сожалению, когда определили зону ЧС, получилось, что не были охвачены все граждане, идет разделение по улицам: одна часть получила государственные выплаты, а другая - нет, при этом их владения пострадали от грунтовых вод. Комиссионно будем проводить обследования этих домовладений. Правительство региона готовит областную целевую программу по переселению из аварийного жилья этой категории граждан, она также будет финансироваться из федеральных средств. Если комиссия примет решение, что проживание там невозможно, то будем людей переселять, - подчеркнул Игорь Кобзев.