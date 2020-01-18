Соцобъекты, пострадавшие от наводнения в Иркутской области, восстановят в 2020 году

Социальные объекты в пострадавших от наводнения районах Иркутской области должны быть восстановлены в 2020 году. Об этом во время пресс-конференции сообщил временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Среди объектов – школы, больницы, детские сады, учреждения культуры, спортивные объекты.

- Я провёл индивидуальные встречи со всеми руководителями порядных организаций, которые занимаются восстановлением, и озвучил требование: ускорить работы на социальных объектах. Я поставил следующие сроки готовности – 15 апреля, 9 мая и День строителя, это 9 августа, – они зависят от степени готовности объектов на данный момент, - заявил Игорь Кобзев.