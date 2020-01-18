ИАЦ «Альпари»: Мишустин вдохновил «быков» на покупки

К 17:00 московского времени 17 января и осени европейские фондовые рынки умеренно подрастали, а российский рынок показывал несколько более сильную «бычью» динамику. Долларовый индекс РТС прибавлял 1,41%, а рублёвый индекс МосБиржи повышался на 1,06%. По-видимому, положительный инвестиционный фон рынку обеспечила встреча нового главы правительства Михаила Мишустина со старой командой Дмитрия Медведева (в присутствии самого экс-премьера). Рынок, возможно, ожидает, что передача премьерских полномочий пройдёт гладко и без неприятных неожиданностей, а формирование нового состава правительства не слишком затянется. В социальных сетях уже ходит афоризм: «Медведев ушёл, «быки» остались».

К вечеру лидерами роста на Московской бирже стали бумаги «Русала», подорожавшие даже на 7,83%. Почти также сильно подорожали акции «Детского мира» (+7,04%), а также в хорошем плюсе оказались обыкновенные акции «Россетей» (+4,9%). Аутсайдерами в этот день стали бумаги «Юнипро» (-1,09%) и «Акрона» (-0,88%).

Нефть марки Brent в пятницу днём выросла на 0,33% и торговалась выше $64,42 за баррель. Возможно, оптимизм рынку обеспечили данные по росту ВВП Китая за 2019 год на 6%. Российский рубль вечером на позитивном фоне укрепился к доллару на 0,2%, а к евро – на 0,43%.

Мы считаем, что на следующей неделе индекс РТС проведёт торги в интервале 1620-1660 пунктов, а индекс МосБиржи – в коридоре 3170-3220 пунктов. Курс доллара к рублю ожидаем на уровнях в 61-62,5 руб., по курсу евро к рублю ждём 67-69 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»