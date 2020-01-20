Азиатско-Тихоокеанский Банк сообщил о результатах работы по программе субсидирования Минэкономразвития в 2019 году

В 2019 году Азиатско-Тихоокеанский Банк профинансировал по программе субсидирования Минэкономразвития 250 проектов на сумму более 5 млрд рублей.

«2019 год стал знаковым при работе по программам льготного кредитования. Программа субсидирования Минэкономразвития стала очень актуальной у клиентов нашего Банка. Благодаря ей более 200 предпринимателей Сибири и Дальнего Востока смогли получить кредиты на развитие своего бизнеса на льготных условиях под ставку до 8,5%», - отметил Председатель Правления Сергей Аврамов.

Согласно последним изменениям по программе субсидирования, которые вышли в конце декабря 2019 года, предприниматели – субъекты МСП смогут осуществлять рефинансирование инвестиционных кредитов по льготной ставке до 8,5%.

Также открылся доступ для предприятий микро-сегмента всех отраслей к кредитам на развитие бизнеса до 5 лет по ставке 9,95%.