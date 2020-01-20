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Банкам запретят брать комиссию при оплате ЖКХ

20 января 2020

Соответствующий законопроект будет внесен в парламент до начала весны, сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.

До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект об отмене банковской комиссии, которая взимается по платежам за жилищно-коммунальные услуги. Сегодня для граждан она составляет от 0,5 до 2% независимо от того, как совершается платеж: наличными через кассу, онлайн или с помощью банкомата.

"Технически изменения достаточно просты, но они очень важны для граждан, которые перестанут переплачивать за подобные услуги. Изначально предлагалось ввести запрет и на взимание комиссий при уплате штрафов и других обязательных платежей", - говорит Неверов. 

Но после консультаций с отраслевым сообществом было решено ограничиться перечислениями по коммуналке, поскольку с нового года кредитные организации уже понесли определенные потери: был отменен так называемый банковский роуминг — комиссия за переводы в разные регионы внутри одного финансового учреждения.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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